В Татарстане общепит с вакцинированными от ковида сотрудниками сможет работать после полуночи

Власти Татарстана смягчили ряд ограничений в связи с пандемией. В частности, смягчение мер распространяется на заведения общепитов, которые работают до полуночи. Все сотрудники таких кафе и ресторанов должны быть привиты от COVID-19, сообщает сайт мэрии столицы РТ.

Отмечается, что сотрудники, прошедшие этап вакцинации, могут не носить маски на территориях помещений, а также не измерять температуру тела каждые четыре часа.

Также для сотрудников рекомендуется организовать доставку к месту работу для снижения контактов с другими людьми.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в этом году в Татарстане разрешено проводить классические выпускные балы в школах, но с учётом ограничительных мер.