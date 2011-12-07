Для предпринимателей Татарстана запустили «Субсидирование процентной ставки»

Минэкономики РТ объявило о запуске программы поддержки для предпринимателей по «Субсидированию процентной ставки», которая стартует с 1 октября.

Сообщается, что для получения субсидии необходимо иметь действующий кредитный договор. Еще одним условием программы является целью субсидированного кредита. Речь идет о пополнении оборотных или приобретении основных средств, строительстве (реконструкции) инженерной инфраструктуры или производственных зданий, строении, сооружении и реализации инвестиционных проектов.

Предпринимателям, удовлетворяющим условиям программы, будут возмещены все уплаченные ими проценты по кредитам за период с 01.01.2020 по 30.11.2020 года при максимальном размере субсидии 5 млн рублей.

Прием заявок осуществляется ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» с 1 октября 2020 года, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55, 521 кабинет.