Выезд на встречную полосу - главная причина смерти на дорогах Татарстана

С начала 2026 года в Татарстане из-за выезда на встречную полосу произошло 98 ДТП, в которых погибли 49 человек, ещё 156 получили ранения. Это почти треть от всех жертв дорожных аварий в республике — 151 человека с начала года. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель начальника Управления Госавтоинспекции по РТ Дамир Бикмухаметов

В ответ на тревожную статистику с 15 по 28 июля Госавтоинспекция проводит профилактическую операцию «Встречная полоса».

За выезд на встречную полосу предусмотрен штраф 7,5 тысячи рублей либо лишение прав на 4–6 месяцев. При повторном нарушении — лишение на год. Впрочем, главная цель рейдов — не наказание, а предотвращение трагедий.

Ещё одна беда, которую не удаётся победить, — нетрезвое вождение. За пять месяцев по вине пьяных водителей в Татарстане погибли 17 человек. Наказание суровое: штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Однако водители продолжают рисковать, и цена этого риска — чужие жизни.

Самая больная тема — дети. С начала года в Татарстане погибли 6 несовершеннолетних. Только за первое полугодие зафиксировано 88 ДТП с детьми-пешеходами — это седьмой показатель среди регионов России.

«Правила дорожного движения написаны кровью», — напоминают в Госавтоинспекции. Операция «Встречная полоса» продлится до 28 июля. Водителям стоит помнить: дорога не прощает ошибок.