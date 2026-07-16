В Казани с начала года зафиксировано более 8,4 тысячи нарушений парковки на газонах

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Город
16 июля 2026  11:09

С января 2026 года инспекторы управления административно-технического контроля выявили 8470 случаев размещения машин на зелёных зонах. Административные материалы переданы в городскую комиссию для привлечения водителей к ответственности, сообщили в ведомстве.

Нарушения фиксируются автоматическими комплексами "Дозор-МП", прошедшими метрологическую поверку. Штраф выписывается только при наличии признаков озеленения – травы, кустарников или деревьев на снимках. При этом участок должен быть отделён от дороги бордюром и возвышаться над проезжей частью.

Власти готовят новый механизм контроля, который позволит выявлять нарушения круглогодично, включая зиму. Создаётся цифровой реестр зелёных территорий – его интегрируют с системами фиксации. Это исключит спорные ситуации, когда водителям удаётся оспорить штраф из-за невозможности разглядеть газон под снегом.

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