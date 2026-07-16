В Казани подросток на питбайке сбил инспектора ГИБДД и попытался скрыться

news_top_970_100
Город
16 июля 2026  11:22

В столице Татарстана возбуждено уголовное дело против 16-летнего водителя питбайка, который применил насилие к сотруднику Госавтоинспекции. Инцидент произошёл утром 14 июля на перекрёстке улиц Айдарова и Давыдова – подросток выехал на дорогу общего пользования, нарушив ПДД, и не подчинился требованию инспекторов остановиться. Пытаясь уйти от преследования, он совершил наезд на одного из полицейских, после чего был задержан.

Пострадавшего сотрудника госпитализировали. Замначальника Управления Госавтоинспекции РТ Дамир Бикмухаметов выразил надежду, что инспектор поправится и вернётся к службе. В отношении подростка возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, обстоятельства устанавливаются.

news_right_column_240_400
Новости
Выезд на встречную полосу - главная причина смерти на дорогах Татарстана
В Казани подросток на питбайке сбил инспектора ГИБДД и попытался скрыться
В Казани с начала года зафиксировано более 8,4 тысячи нарушений парковки на газонах
Перерабатывать мусор невыгодно, но необходимо
Перерабатывать мусор невыгодно, но необходимо
Бензиновый кризис - 2026: как татарстанцы переживают ажиотаж на заправках
Бензиновый кризис - 2026: как татарстанцы переживают ажиотаж на заправках
В Татарстане с начала года установили 177 противопожарных щитов в лесах
АИ-98 стал лидером роста цен на топливо в Татарстане
В РКБ спасли мотоциклиста с расслоением аорты после тяжелого ДТП