В Казани подросток на питбайке сбил инспектора ГИБДД и попытался скрыться

В столице Татарстана возбуждено уголовное дело против 16-летнего водителя питбайка, который применил насилие к сотруднику Госавтоинспекции. Инцидент произошёл утром 14 июля на перекрёстке улиц Айдарова и Давыдова – подросток выехал на дорогу общего пользования, нарушив ПДД, и не подчинился требованию инспекторов остановиться. Пытаясь уйти от преследования, он совершил наезд на одного из полицейских, после чего был задержан.

Пострадавшего сотрудника госпитализировали. Замначальника Управления Госавтоинспекции РТ Дамир Бикмухаметов выразил надежду, что инспектор поправится и вернётся к службе. В отношении подростка возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, обстоятельства устанавливаются.