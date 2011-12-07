В 2021 году в Татарстане будут реализованы 44 республиканские программы

В Татарстане в 2021 году будут реализованы 44 республиканские программы, сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Он отметил, что к самым масштабным программам относятся проекты, касающиеся обеспечения жильем отдельных категорий граждан и жилищного строительства. Так, в 2021 году планируется построить не менее 2 млн 670 тыс. кв. метров жилья. На данный момент введено 9% от плана.

В общем объеме жилищного строительства более 10% составляет соципотечные дома. По этой программе сдано 25% от плана (8 домов). 75 соципотечных домов — в высокой степени готовности, в средней — 38, в низкой — 40.

По программе индивидуального строительства сданы 651 объект (7,8% от плана).

В программу капремонта включены 927 объектов из 41 муниципального образования.