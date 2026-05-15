Раис РТ: Россия и исламский мир стали ближе — и это не просто слова

В Казани на площадке IT-парка имени Башира Рамеева сегодня прошло ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Главная тема встречи — «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром». Заседание открылось чтением Священного Корана — его прочёл муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Поворот к многополярности

В своём вступительном слове председатель группы, Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что на рубеже веков глобальная система международных отношений начала серьёзно меняться. Ключевая тенденция — движение к многополярному миру. Россия, по его словам, активно искала новые формы взаимодействия с государствами исламского мира, и эти поиски принесли плоды.

Сегодня отношения между нашей страной и Организацией исламского сотрудничества (ОИС) стали более конструктивными, цельными и многосторонними. «Это укрепило наш диалог и взаимопонимание, расширило границы совместной работы», — подчеркнул Минниханов.

Общие ценности и уникальный опыт России

Раис Татарстана обратил внимание, что близость подходов к ключевым мировым проблемам и общность нравственных ценностей особенно важны для России как многонациональной страны. У нас, напомнил он, есть уникальный опыт мирного сосуществования разных религий. Ярчайший пример — Казанский Кремль, где мечеть Кул-Шариф и православный Благовещенский собор стоят буквально рядом.

20 лет диалога и люди, которые его начали

Нынешнее заседание проходит в юбилейный год — группе «Россия – Исламский мир» исполняется 20 лет. Минниханов напомнил, что именно по инициативе президента Владимира Путина Россия получила статус наблюдателя в ОИС. В авангарде этой сложной работы стояли два выдающихся деятеля: академик Евгений Примаков (бывший премьер-министр и глава МИД) и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Благодаря заложенной ими основе, их авторитету как в нашей стране, так и за рубежом, отношения России с ОИС стали более конструктивными и приобрели целостный характер», — сказал Минниханов. В результате расширились сферы совместной работы: от безопасности и борьбы с терроризмом до экономики, гуманитарных проектов и межрелигиозного диалога.

Позиция по международным конфликтам

Раис Татарстана затронул и острые внешнеполитические темы. Он назвал действия США в отношении Ирана «неспровоцированной агрессией, не имеющей оправданий». По его словам, концепция миропорядка, основанного на «правилах коллективного Запада», привела к эскалации на Ближнем Востоке, разрушению инфраструктуры и нарушению сложившихся связей. При этом Запад, по мнению Минниханова, вновь демонстрирует двойные стандарты, оправдывая неприкрытую агрессию.

Не потерял актуальности и палестино-израильский конфликт. Минниханов напомнил о гуманитарных кризисах, страданиях мирных жителей и ограничении доступа к исламским святыням. Россия, подчеркнул он, всегда выступала за выполнение решений Совета Безопасности ООН, прежде всего — за создание независимого палестинского государства. Группа «Россия – Исламский мир» подтверждает приверженность принципам равенства, справедливости и уважения культурной самобытности народов.