Штрафы за нарушения в строительной сфере РТ превысили 79 млн рублей за квартал

В первом квартале 2026 года Инспекция государственного строительного надзора РТ наложила штрафов на сумму 79,2 млн рублей. Вынесено 934 постановления об административных правонарушениях, из них 10 — по материалам прокуратуры.

Под надзором находились 700 объектов, из них 333 — жилищного строительства. Проведены 501 контрольно-надзорное мероприятие и 44 профилактических. Инспекция выдала 48 заключений о соответствии объектов проектной документации, в 44 случаях отказано. Также составлено 1122 протокола, основная часть — за нарушения строительных норм и применение некачественных материалов. Часто встречались случаи отсутствия разрешения на строительство и нарушения сроков подачи уведомлений.

За аналогичный период 2025 года общая сумма штрафов составила 307 млн рублей. В инспекции отметили, что количество нарушений в целом снижается. За грубые нарушения техники безопасности оштрафовали на 10,8 млн рублей.