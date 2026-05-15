В Татарстане число обращений из-за укусов клещей снизилось вдвое

По данным Роспотребнадзора РТ, на 13 мая 2026 года в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 1,4 тыс. человек, включая 311 детей. За аналогичный период прошлого года этот показатель был вдвое выше — 3 062 человека. Случаев заражения клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Чаще всего укусы фиксировались в Казани (309), Набережных Челнах (149), Альметьевском и Нижнекамском (по 108) районах, а также в Елабужском (67), Зеленодольском (50), Заинском и Нурлатском (по 47) районах.

В республике обработано более 1,1 тыс. га парков, скверов и мест отдыха. Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачены 9 950 человек (72% от плана). В Роспотребнадзоре напоминают, что самый надежный способ защиты — вакцинация (завершить курс прививок нужно за две недели до поездки в эндемичную зону). Календарных ограничений для вакцинации нет.