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В республике долги по зарплате сократились почти на 25 млн рублей

Предприятия Татарстана продолжают погашать долги по заработной плате перед своими сотрудниками.

13 миллионов 700 тысяч рублей — такова общая сумма погашенного долга Набережно-челнинского ООО «Ак Барс Металл». На этом предприятии долгожданную зарплату получили 362 работника.

В Нижнекамском районе два предприятия рассчитались по долгам. «Завод крупнопанельного домостроения погасил долги перед 184 сотрудниками на общую сумму 9 миллионов 317 тысяч рублей. А ООО «Таттрансконтур» выплатило 1 миллион 614 тысяч рублей 9 работникам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

 

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