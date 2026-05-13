На 52-м году жизни скончался бывший руководитель Управления ЗАГС Кабмина РТ Ильдар Бадреев

news_top_970_100
Республика
13 мая 2026  10:49

В Казани ушел из жизни Ильдар Бадреев — экс-руководитель Управления социального развития Аппарата Кабмина Татарстана и бывший временно исполняющий обязанности начальника Управления ЗАГС республики. Об этом сообщила министр труда РТ Эльмира Зарипова.

Бадреев родился 20 декабря 1974 года в Казани. Окончил КГТУ им. Туполева по специальности «Информационные системы в экономике», позже — Академию труда и социальных отношений по направлению «Юриспруденция».

Карьеру на госслужбе начал в 1997 году в Министерстве торговли РТ. Затем перешел в аппарат Кабмина, где прошел путь от референта до начальника управления социального развития, курируя вопросы соцподдержки, труда и занятости. В 2024 году был назначен врио начальника Управления ЗАГС.

news_right_column_240_400
Новости
Ушел из жизни профессор КНИТУ-КАИ Идгай Хасанович Мингазетдинов
Память павших героев почтили на Архангельском кладбище Казани
Загрузка промышленных парков в РТ достигла 82%
В Казани исключили 23 парковки для средств индивидуальной мобильности
РТ включена в перечень регионов, эндемичных по клещевому энцефалиту
Доходы РТ от использования госимущества превысили 250 млн рублей за четыре месяца
В Казани открылась выставка о подвиге военных медиков в годы Великой Отечественной войны
В Казани открылась выставка о подвиге военных медиков в годы Великой Отечественной войны
На 52-м году жизни скончался бывший руководитель Управления ЗАГС Кабмина РТ Ильдар Бадреев