Когогина: Татарстан одним из первых включился в развитие моногородов

13 мая 2026  10:39

Депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина отметила, что республика стала одним из первых регионов России, где начали системно заниматься развитием моногородов. По ее словам, раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал программу «Комплексное развитие моногородов», после чего были подготовлены документы и привлечено значительное федеральное финансирование.

В Татарстане насчитывается семь моногородов: Елабуга, Зеленодольск, Менделеевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь и поселок Камские Поляны. Благодаря господдержке Набережные Челны стали одним из лучших моногородов России.

Когогина также подчеркнула, что опыт Татарстана по созданию индустриальных парков лег в основу федеральной программы развития технологического предпринимательства. По ее мнению, взаимодействие регионов, федеральной власти, бизнеса и партии позволяет создавать инфраструктуру для экономического роста и развития территорий.

