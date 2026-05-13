Доходы РТ от использования госимущества превысили 250 млн рублей за четыре месяца

За январь–апрель 2026 года неналоговые поступления в республиканский бюджет от использования и реализации государственного имущества и земельных участков составили 256,34 млн рублей. Основными источниками стали арендные платежи за имущество (100,83 млн рублей), доверительное управление (68,34 млн) и аренда земельных участков (41,67 млн). Остальная сумма сформировалась за счет сервитутов (16,58 млн), реализации имущества (28,43 млн) и продажи земли (0,39 млн). Часть чистой прибыли ГУПов принесла 0,10 млн рублей.