На 60-м году жизни скончался известный режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

26 сентября 2025  17:10

Известный режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. О его смерти сообщила супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале, попросившая уважать частную жизнь семьи в этот трудный момент.

Кеосаян находился в коме с декабря 2024 года, когда он пережил клиническую смерть. Ранее телеграм-каналы сообщали о двух перенесенных им инфарктах в 2008 и 2010 годах. На этой неделе Симоньян, которая сама борется с онкологическим заболеванием, сообщала, что супруг продолжает находиться в коме.

Творческая биография Кеосаяна включала работу режиссером таких известных проектов, как «Бедная Саша» и «Мужская работа», а также ведение авторских программ на различных телеканалах. Он был сыном знаменитого советского режиссера Эдмонда Кеосаяна, создателя «Неуловимых мстителей».

Кеосаян и Симоньян состояли в браке с 2022 года, воспитывая троих детей. До этого режиссер был женат на актрисе Алене Хмельницкой.

