На 86-м году жизни скончалась выдающийся литературовед РТ Флера Ганиева

После продолжительной болезни ушла из жизни одна из основательниц Татарского гуманитарного университета, доктор филологических наук Флера Сафиулловна Ганиева, сообщает «Татар-информ».

Профессиональный путь Флеры Ганиевой неразрывно связан с развитием гуманитарного образования в Татарстане. Выпускница факультета татарской филологии и истории КГУ 1962 года, она посвятила десятилетия научной и педагогической деятельности в стенах Казанского университета (ныне КФУ), где занимала позицию профессора татарской литературы.

С 1992 по 2005 годы Ганиева занимала ответственный пост проректора Татарского государственного гуманитарного института, внеся значительный вклад в становление и развитие этого образовательного учреждения.