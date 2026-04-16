На «Ак Барс Арене» появится сектор в честь экс-защитника «Рубина» Цезаря Наваса

В преддверии 68-летия казанского футбольного клуба «Рубин» на домашнем стадионе команды «Ак Барс Арена» будет открыт сектор, названный именем бывшего игрока обороны Цезаря Наваса. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

Торжественное открытие приурочено к дню рождения «Рубина», который 20 апреля отметит 68-й год со дня основания. Праздничные мероприятия запланированы на 18 апреля. В эту же дату сам Навас приедет на стадион и пообщается с фанатами — для всех желающих испанец проведет сессию с автографами.

Добавим, что в день рождения клуба, 20 апреля, на «Ак Барс Арене» также состоится матч 25-го тура Российской премьер-лиги. Соперником «Рубина» выступит тольяттинский «Акрон».

Помимо церемонии открытия и автограф-сессии, Цезарь Навас примет участие в других событиях в Казани. В его планах — встречи с болельщиками и визит в академию клуба.