На берегу Среднего Кабана в Казани появится туристический кластер: объявлен международный конкурс

Мэрия Казани и группа компаний «Агна груп» при поддержке Раиса Татарстана запускают международный конкурс на архитектурно-градостроительную концепцию нового туристического пространства в районе улиц Назарбаева и Технической. Проект одобрен Рустамом Миннихановым, его реализация будет вестись на частные инвестиции, а благоустройство набережных профинансируют из республиканского бюджета.

Новый кластер станет точкой притяжения для делового туризма. Здесь разместятся отели, рассчитанные на 150 тысяч гостей в год, ресторанный и бизнес-кластеры, общественные зоны для встреч и отдыха. Пространство органично впишется в рекреационную систему города.

На заседании Ассоциации городов БРИКС в Нью-Дели также анонсирована разработка концепции обновления Казанского зооботсада, которому в 2026 году исполняется 220 лет. Планируется восстановить историческую оранжерею, дом Карла Фукса, создать образовательный центр, музей и парк с круглогодичной событийной программой. Архитектурный проект с комплексным анализом территории разработают в текущем году.