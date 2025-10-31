На что Татарстан потратит бюджетные деньги в следующем году

На 15-м заседании Государственного Совета Республики Татарстан были представлены основные параметры бюджета на ближайшие годы. Проект главного финансового документа республики основан на прогнозе социально-экономического развития, который учитывает как реализацию национальных проектов, так и сохраняющиеся риски, включая санкционное давление, дефицит кадров и высокую (пока) ключевую ставку ЦБ РФ.

Экономический фундамент бюджета

Согласно прогнозу, представленному заместителем премьер-министра РТ - министром экономики РТ Мидхатом Шагиахметовым, объем валового регионального продукта (ВРП) в 2026 году достигнет 5,783 трлн рублей, увеличившись на 2,1%. Основой экономики региона по-прежнему остается промышленность: объем отгруженной продукции прогнозируется на уровне 5,929 трлн рублей. Для оперативного реагирования на вызовы ведется постоянный мониторинг рисков на 670 предприятиях, формирующих более половины экономики республики.

Значительный рост ожидается и в других ключевых отраслях. Объем строительных работ в 2026 году впервые превысит 1 трлн рублей. Продукция сельского хозяйства, по прогнозам, составит 373 млрд рублей с устойчивой динамикой роста и в последующие годы.

Доходы: структура и источники

Министр финансов РТ Марат Файзрахманов детализировал доходную часть будущего бюджета. Главным источником пополнения казны остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В консолидированный бюджет республики (включающий бюджеты муниципальных образований) ожидается поступление 236 млрд рублей, из которых 165 млрд рублей пойдут непосредственно в бюджет РТ. На долю НДФЛ приходится 42% всех собственных доходов.

Среди других значимых налоговых поступлений: акцизы - 51 млрд рублей, налог на имущество организаций - 45 млрд рублей, земельный налог - 10 млрд рублей, транспортный налог - 8 млрд рублей. Неналоговые доходы, включая доходы от аренды имущества и штрафы, прогнозируются в объеме 38 млрд рублей.

К сожалению, у крупных предприятий республики ситуация не очень хорошая. Выплаты по налогу на прибыль сокращаются. Отвечая на вопрос депутата Марата Галеева о «затянутых поясах» татарстанских предприятий, спикер сказал, что в этом году доля нефтяников в общей сумме доходов составит 30%, в следующем - не более 25%.

Важно отметить, что в представленном проекте пока не учтены целевые трансферты из федерального бюджета - эта информация будет добавлена только ко второму чтению документа.

Расходы: фокус на социальную сферу

Расходная часть бюджета сформирована с учетом необходимости финансирования первоочередных и социально значимых обязательств. Это приводит к сокращению доли капитальных расходов. Крупнейшим направлением трат традиционно является социально-культурная сфера, объем финансирования которой к 2028 году вырастет более чем на 40% по сравнению с 2025-м.

Внутри этой сферы лидером по объему финансирования остается образование. В 2026 году на него будет направлено 201 млрд рублей консолидированного бюджета. Значительные средства предусмотрены для здравоохранения - 142 млрд рублей (с учетом средств ОМС), социальной политики - 73,7 млрд рублей, культуры - 28 млрд рублей.

Также в бюджете заложены средства на дорожное хозяйство и транспорт - 128,5 млрд рублей, ЖКХ - 37 млрд рублей, физическую культуру и спорт - 16 млрд рублей. Предусмотрено финансирование новых социальных учреждений и повышение заработной платы бюджетникам.

В целом доходы консолидированного бюджета Татарстана на 2026 год планируются в размере 604,8 млрд рублей, а расходы - 618,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 13,8 млрд рублей. Аналогичный дефицит прогнозируется и для республиканского бюджета: при доходах в 498,2 млрд рублей расходы составят 512 млрд рублей.

Депутаты большинством голосов одобрили бюджет следующего года в первом чтении.

Другие вопросы заседания

Также татарстанские законодатели приняли поправки в избирательное законодательство, приводящие его в соответствие с федеральным. Законопроект, в частности, закрепляет право избирателей на бумажное голосование даже при проведении электронного. Также было решено не назначать дополнительные выборы в год, предшествующий основным выборам в Госсовет и местные органы власти. С такими предложениями на заседании выступил руководитель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

В рамках заседания открылась фотовыставка «Хроники террора украинского неонацистского режима». По словам вице-спикера парламента Юрия Камалтынова, ее цель - объективно рассказать о преступлениях против жителей Донбасса, которые, по мнению организаторов, замалчиваются западными СМИ.