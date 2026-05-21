Школы и техникумы России перейдут на отечественный мессенджер для дистанционного обучения

Правительство России внесло изменения в правила использования дистанционных образовательных технологий. Согласно документу, с которым ознакомилось ТАСС, в перечень допустимых средств для организации удалённых занятий официально включён «многофункциональный сервис обмена информацией» — так в постановлении обозначен национальный мессенджер МАКС.

Теперь при реализации школьных программ и программ среднего профессионального образования все участники образовательного процесса — учителя, ученики, мастера и студенты — должны обеспечивать взаимодействие именно через этот сервис. Речь идёт о случаях, когда учебное заведение применяет электронное обучение или дистанционные технологии.

Для высших учебных заведений требования мягче: вузы смогут использовать МАКС наряду с уже действующей государственной информационной системой «Современная цифровая образовательная среда». Таким образом, у университетов остаётся выбор платформы, тогда как школы и техникумы будут обязаны работать через отечественный мессенджер.