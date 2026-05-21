В Экспертном клубе РТ обсудили опросы и расклад сил перед выборами в Госдуму

На площадке «Экспертного клуба» политологи и общественные деятели республики обсудили, насколько можно доверять опросам общественного мнения и какой расклад сил возможен на предстоящих в сентябре 2026 года выборах в Государственную Думу РФ. Главный вывод: социология — важный, но не идеальный инструмент, а «Единая Россия» имеет устойчивые позиции.

Социология: польза, ограничения и «эффект большинства»

Кандидат политических наук Зоя Силаева пояснила, что опросы позволяют отслеживать рейтинги партий, влияние дебатов и скандалов, но их результаты — это снимок «здесь и сейчас». К тому же методология имеет значение: телефонные и поквартирные опросы дают разную картину, потому что люди отвечают по-разному. Силаева также обратила внимание на «эффект большинства»: увидев, за кого собираются голосовать другие, избиратель может изменить своё решение.

Доктор политических наук Андрей Большаков напомнил работу Пьера Бурдье «Общественного мнения не существует» и подчеркнул, что, помимо массовых опросов, есть качественные методы — фокус-группы, экспертные интервью. Они помогают понять мотивы людей. При этом он отметил, что действующая избирательная система с мажоритарными округами и поддержка государственного курса создают для «Единой России» устойчивое преимущество.

Мнения избирателей складываются из многого

Профессор Игорь Бикеев добавил, что социология хороша для оценки предпочтений «в моменте», но долгосрочный прогноз сделать трудно. Люди оценивают не только программы, но и образ кандидата, его узнаваемость, харизму, активность в соцсетях и даже заслуги. Иногда непонятно, что важнее. Однако базовые тенденции уже просматриваются — и «Единая Россия» может сохранить лидерство.

Опросы — пока самый надёжный метод

Евгения Храмова заметила, что на сегодня социология — самый надёжный способ получить объективную картину. Искусственный интеллект для таких задач ещё только осваивают. При этом она предупредила: политические процессы очень динамичны, информационный фон постоянно меняется, поэтому ситуацию нужно мониторить непрерывно.