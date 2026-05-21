Делегация из РТ представит опыт по борьбе с терроризмом на всероссийском форуме в Красноярске

21 мая 2026  12:48

Представители республики участвуют в юбилейном XX Всероссийском форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор», который проходит в Красноярске на площадке МВДЦ «Сибирь». Мероприятие собрало рекордное число участников — более 2,2 тысячи человек из разных регионов страны.

Организаторами выступают Национальный антитеррористический комитет, Росмолодежь, правительство и антитеррористическая комиссия Красноярского края. В программе — пленарные заседания, семинары, круглые столы и тематические площадки.

Во второй день форума руководитель аппарата АТК в РТ Ильдус Гараев выступит с докладом. Он расскажет о положительном опыте республики, включая работу Ситуационного центра «Чистое небо», внедрение современных систем защиты объектов, подготовку профильных подразделений и системную работу с руководителями предприятий.

