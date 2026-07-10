На «ДронЭкспо» в Казани выбрали лучший стартап в сфере беспилотников

В рамках казанской выставки "ДронЭкспо" Инвестиционно-венчурный фонд РТ провёл питч-сессию, где пять технологических команд представили свои разработки в области беспилотных систем. Победителем признан проект Visrobo Navigation – программное обеспечение для автономной навигации дронов, работающее даже при отсутствии GPS за счёт интеграции визуальных, инерциальных и спутниковых данных.

Решение уже прошло более 2,5 тысячи лётных испытаний на различных платформах, было представлено на Dubai Airshow 2025 и Российском венчурном форуме. По оценке команды, потенциальный спрос превышает 20 тысяч аппаратов в год. В качестве приза стартап получил возможность презентовать свою разработку на выставке Российского венчурного форума – 2027.