На «ДронЭкспо» в Казани выбрали лучший стартап в сфере беспилотников

news_top_970_100
Город
10 июля 2026  11:08

В рамках казанской выставки "ДронЭкспо" Инвестиционно-венчурный фонд РТ провёл питч-сессию, где пять технологических команд представили свои разработки в области беспилотных систем. Победителем признан проект Visrobo Navigation – программное обеспечение для автономной навигации дронов, работающее даже при отсутствии GPS за счёт интеграции визуальных, инерциальных и спутниковых данных.

Решение уже прошло более 2,5 тысячи лётных испытаний на различных платформах, было представлено на Dubai Airshow 2025 и Российском венчурном форуме. По оценке команды, потенциальный спрос превышает 20 тысяч аппаратов в год. В качестве приза стартап получил возможность презентовать свою разработку на выставке Российского венчурного форума – 2027.

news_right_column_240_400
Новости
На «ДронЭкспо» в Казани выбрали лучший стартап в сфере беспилотников
«Я представляла культурный код Татарстана». Как казанская красавица одержала победу в Китае
«Я представляла культурный код Татарстана». Как казанская красавица одержала победу в Китае
В РКОД провели щадящую операцию пациенту с пятью инсультами и инфарктом
«Гаражную амнистию» в Татарстане продлили до 2031 года
Голографическая завеса поможет пешеходам переходить перекресток
Голографическая завеса поможет пешеходам переходить перекресток
Тот, кто выжил вопреки всему, радуется тишине
Из-за дождей уровень Куйбышевского водохранилища превысил норму – сброс воды увеличат
Прием заявок на Молодежный научный конгресс стран ОИС в Казани заканчивается 15 июля