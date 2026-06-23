На форуме в Казани представят сладости, напитки и овощи из Татарстана

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Город
23 июня 2026  13:57

В рамках Международного форума потребительской кооперации, который пройдет в Казани с 8 по 10 июля, на выставке собственного производства покажут продукцию предприятий Татпотребсоюза. В экспозиции — широкий ассортимент мясных деликатесов и колбас из местного сырья, рыбная продукция собственного посола и копчения, а также традиционные татарские сладости и кондитерские изделия.

Отдельное место займут напитки: лимонады на натуральном сиропе, приготовленные по классической технологии, и травяные сборы, известные своими полезными свойствами. Также на выставке представят овощи с кооперативных полей и из теплиц республики.

Организаторы события — Центросоюз России, Правительство РТ, Татпотребсоюз и Российский университет кооперации. В Татпотребсоюзе подчеркнули, что вся представленная продукция произведена именно в Татарстане.

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