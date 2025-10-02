На форуме в Москве подписано соглашение по транспорту РТ

Республика
2 октября 2025  10:30

На Международном форуме «Цифровая транспортация — 2025» в Москве подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика». Документ, рассчитанный на пятилетний период, предусматривает комплексную модернизацию транспортной системы республики.

В рамках соглашения планируется реализация проектов по цифровизации пассажирских перевозок, развитию транспортной инфраструктуры и обновлению подвижного состава. Особое внимание будет уделено модернизации городского наземного и внеуличного электрического транспорта.

Подписи под документом поставили заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков и директор Ассоциации Полина Давыдова. Соглашение также предусматривает разработку мер государственной поддержки и создание эффективных механизмов для развития транспортной отрасли региона.

