На глэмпинги и экоотели в Татарстане направят 219,7 млн рублей

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Республика
22 июня 2026  13:05

На создание модульных некапитальных средств размещения в Татарстане в 2026 году будет выделено 219,7 млн рублей. Средства пойдут в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на развитие глэмпингов и экоотелей.

Как уточнили в Минфине РТ, финансирование осуществляется на условиях софинансирования: 160,4 млн рублей поступят из федерального бюджета, еще 59,3 млн рублей выделит республиканская казна. Это позволит расширить номерной фонд и повысить туристическую привлекательность региона, особенно в природных и рекреационных зонах.

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