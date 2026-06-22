На глэмпинги и экоотели в Татарстане направят 219,7 млн рублей

На создание модульных некапитальных средств размещения в Татарстане в 2026 году будет выделено 219,7 млн рублей. Средства пойдут в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на развитие глэмпингов и экоотелей.

Как уточнили в Минфине РТ, финансирование осуществляется на условиях софинансирования: 160,4 млн рублей поступят из федерального бюджета, еще 59,3 млн рублей выделит республиканская казна. Это позволит расширить номерной фонд и повысить туристическую привлекательность региона, особенно в природных и рекреационных зонах.