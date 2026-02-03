На Горьковской железной дороге назначили дополнительные поезда из Казани в Москву на праздники

Горьковская железная дорога, филиал ОАО «РЖД», вводит дополнительные поезда дальнего следования в феврале и марте в связи с праздничными днями. Они будут курсировать по маршруту Казань – Москва в наиболее востребованные даты.

Дополнительный поезд № 205/206 назначен на 20 февраля и 6 марта:

Из Казани он отправится 20 февраля и 6 марта в 00:10 и прибудет в Москву в 15:48 в те же сутки.

Обратно из Москвы поезд отправится 20 февраля и 6 марта в 21:27 и прибудет в Казань на следующий день в 13:00.

Другой дополнительный поезд № 285/286 будет курсировать 23 февраля и 9 марта:

Из Казани он отправится 23 февраля и 9 марта в 15:00 и прибудет в Москву на следующие сутки в 04:07.

Обратно из Москвы поезд отправится 24 февраля и 10 марта в 09:20 и прибудет в Казань в 21:45.

На маршрутах предусмотрены остановки, в том числе на станциях Арзамас-2 и Муром-1.

Подробную информацию о правилах оформления билетов и движении поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или по единому справочному телефону: +7 (800) 775-00-00.