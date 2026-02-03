В Нижнекамске у водителя, пойманного в пьяном виде повторно, конфисковали машину и дали год колонии

Республика
3 февраля 2026  16:46
Автор:
Владислав Косолапкин

В Нижнекамске вынесен суровый приговор в отношении 24-летнего водителя, который был повторно пойман за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает прокуратура Татарстана, инцидент произошел еще в октябре прошлого года, когда молодого человека остановили и задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В ходе разбирательства выяснилось, что это уже не первое подобное нарушение для жителя Нижнекамска — ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

На суде мужчина полностью признал свою вину. В качестве наказания он приговорен к одному году колонии-поселения. Кроме того, суд вынес дополнительные санкции: водителя лишили права управлять транспортными средствами сроком на два года, а его автомобиль конфисковали в доход государства.

Новости
