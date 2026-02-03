В Татарстане проведут горячую линию для дольщиков: как безопасно купить квартиру в новостройке

В связи с ростом спроса на новостройки и для защиты прав граждан Управление Росреестра по Республике Татарстан завтра, 4 февраля, проведет специальную горячую телефонную линию. Мероприятие ориентировано на покупателей квартир в строящихся домах — участников долевого строительства.

Специалисты ведомства с 10:00 до 12:00 проконсультируют жителей республики по всем ключевым вопросам, связанным с этой ответственной сделкой. Звонящие смогут узнать:

Как правильно и безопасно оформить договор долевого участия (ДДУ).

Какие права и обязанности есть у дольщиков.

Как проверить надежность и добросовестность застройщика перед подписанием документов.

Как происходит регистрация права собственности на квартиру после сдачи дома в эксплуатацию.

Для жителей Казани работает прямой телефон: 8 (843) 255-25-71.

Также свои вопросы можно задать по телефонам горячих линий в районных отделах Управления Росреестра. Полный перечень контактных номеров размещен на официальном сайте ведомства в разделе «Обращения граждан» → «Горячие линии».