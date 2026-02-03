Полицейские Казани вернули 90-летнему пенсионеру 250 000 рублей, похищенные мошенниками

В Казани правоохранители оперативно раскрыли случай телефонного мошенничества и вернули все украденные деньги пожилому мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

90-летнему казанцу позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из госведомств. Злоумышленник ложно сообщил, что от имени пенсионера кто-то финансирует преступную деятельность, и убедил его «обезопасить» свои сбережения, передав их «на сохранение». В результате пожилой человек согласился отдать 250 тысяч рублей, которые во дворе своего дома в Кировском районе передал посыльному — курьеру аферистов.

Спустя некоторое время мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и незамедлительно обратился в полицию. Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступлениями вместе с участковыми «Зареченского» отдела полиции оперативно вышли на след. По «горячим следам» был задержан курьер — 18-летний житель Казани. Похищенные у пенсионера деньги были изъяты и в полном объёме ему возвращены.

Сейчас правоохранители ведут оперативно-розыскные и следственные мероприятия, чтобы установить других участников преступной схемы и возможные дополнительные эпизоды. В отношении задержанного молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

В УМВД напоминают: сотрудники государственных органов и банков никогда не просят дистанционно переводить или передавать деньги, особенно через курьеров или «случайных людей». При любых подозрительных звонках следует положить трубку и самостоятельно, по официальным номерам, перезвонить в соответствующую организацию для проверки информации.