На капитальный ремонт трех школ Татарстана направят 174 млн рублей

10 октября 2025  08:22

В Республике Татарстан стартует программа капитального ремонта образовательных учреждений, на реализацию которой из бюджета выделено 174 млн рублей. Финансирование будет направлено на реконструкцию трех школ в разных районах республики.

В перечень объектов вошли средняя общеобразовательная школа в поселке Бакча-Сарай Верхнеуслонского района, школа №9 в Нурлате и школа имени М.К. Кузьмина в селе Старое Тябердино Кайбицкого района. Для двух образовательных учреждений, помимо строительно-ремонтных работ, предусмотрено оснащение современным учебным оборудованием.

Информация о планируемых работах размещена на официальном портале государственных закупок.

