На «Казаньфоруме» пройдет международная агропромышленная сессия с участием байеров из-за рубежа

11 мая 2026  09:48

С 14 по 15 мая в МВЦ «Казань Экспо» в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: Казаньфорум» состоится Международная агропромышленная торгово-закупочная сессия. Мероприятие ориентировано на экспортоориентированные компании российского АПК.

В сессии примут участие 23 иностранных байера и дистрибьютора, а также 78 российских компаний из 9 регионов страны. Ключевой формат встречи — индивидуальные отраслевые бизнес-переговоры между отечественными производителями и зарубежными партнерами.

Такой подход позволяет оперативно устанавливать прямые деловые контакты, обсуждать условия поставок и заключать предварительные соглашения. Цель — диверсификация экспортных направлений и вывод на новые рынки продукции с высокой добавленной стоимостью.

Справочно: поддержка российских экспортеров осуществляется через цифровую платформу «Мой экспорт», созданную Российским экспортным центром в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

