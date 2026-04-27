На «КазаньФоруме» соберутся юные шеф-повара из 18 стран

В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» пройдет третий международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. Участие подтвердили представители 18 государств, включая Россию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Турцию, Иран, Индонезию, Казахстан и впервые выступившие Туркменистан с Иорданией. Соревноваться будут начинающие шефы в возрасте от 16 до 25 лет.

В этом году организаторы (Ассоциация рестораторов и отельеров РТ, оргкомитет форума и Академия молодежной дипломатии) выбрали формат «черного ящика»: набор продуктов участники узнают непосредственно перед стартом. Это проверит не только кулинарное мастерство, но и скорость реакции, умение работать в стрессовых условиях.

Гости турнира смогут попробовать блюда кухонь исламских стран в бенто-боксах, которые приготовят казанские рестораны по аутентичным рецептам. В фестивальной программе заявлены кухни Татарстана, Узбекистана, Турции, Туниса, Малайзии, Индонезии и Ливана. Также запланированы мастер-классы, лекции и выступления в рамках фестиваля восточных культур.

Руководитель Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов отметил, что турнир перерос в международную площадку и помогает продвигать республику на мировой гастрономической карте. Регистрация участников открыта до 30 апреля на официальном сайте форума. Оператором выступает Фонд Росконгресс.