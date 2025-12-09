На модернизацию водоснабжения в Казани направят 1,4 млрд рублей из ФНБ

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила проект модернизации коммунальной инфраструктуры в Татарстане, выделив на его реализацию 1,39 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться за счет льготных займов из Фонда национального благосостояния в рамках федеральной программы развития ЖКХ.

По словам генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина, до конца 2026 года в Кировском районе Казани будет построена новая водопроводная насосная станция производительностью 13,95 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме этого, будут проложены магистральные водоводы протяженностью 13,8 километра для обеспечения «Военного городка №32» и жилого района «Экорайон».

Данный проект является частью масштабной федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой уже утверждено 253 проекта в 76 регионах страны. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, реализация этой инициативы повысит качество коммунальных услуг для почти 47 тысяч жителей.

Ранее стало известно о планах по строительству сетей канализации для тех же районов Казани с общим бюджетом 3,4 миллиарда рублей, которые будут финансироваться из федерального и республиканского бюджетов.