На «Нижнекамскнефтехиме» завершается поисковая операция: подтверждена гибель 11 человек

news_top_970_100
Республика
6 апреля 2026  17:44

Поисково-спасательные работы на территории промышленного комплекса «Нижнекамскнефтехим» подходят к завершению. В результате чрезвычайного происшествия подтверждена гибель 11 сотрудников предприятия, сообщает телеграм-канал предприятия. Судьба еще одного работника остается неизвестной, его поиски продолжаются.

Общее количество госпитализированных в медицинские учреждения Москвы, Казани и Нижнекамска в настоящее время составляет 25 человек. Врачи отмечают положительную динамику у всех пострадавших. Четверо пациентов, доставленных в столичные клиники, а также двое — в Казани, переведены из реанимационных отделений в обычные палаты. Один из пострадавших уже выписан из больницы.

Предприятие оказывает всестороннюю поддержку пострадавшим и семьям погибших. Корпоративные психологи продолжают работать с родственниками, им предоставлена вся необходимая помощь.

Материальная компенсация семьям погибших составит по 10 миллионов рублей на каждого. Госпитализированные сотрудники получат по 3 миллиона рублей, кроме того, предприятие возьмет на себя расходы на их последующую реабилитацию.

Кроме того, «Нижнекамскнефтехим» сформирует специальную программу поддержки детей погибших — выплаты будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

news_right_column_240_400
Новости
