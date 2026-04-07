На «Нижнекамскнефтехиме» завершена поисковая операция: число погибших достигло 12 человек

Поисково-спасательная операция на территории предприятия завершена, сообщили в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима».

В результате ЧП погибли 12 человек — 11 мужчин и 1 женщина. Полный список доступен в телеграм-канале предприятия. Компания выразила соболезнования родным и близким погибших. Еще 25 человек были госпитализированы, в настоящее время у всех пострадавших наблюдается положительная динамика.

Семьям погибших выплатят по 10 млн рублей, госпитализированные получат по 3 млн рублей, а также компенсацию расходов на реабилитацию