На общегородском выпускном в Казани выступят Beku, Defne, «Дышать» и DJ Сулейман

В Казани назвали имена артистов, которые выступят на Общегородском выпускном 25 июня. Праздник для более чем 8 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов из 200 школ города пройдет у Центра семьи «Казан» и начнется в 16:00.

Среди приглашенных исполнителей — Beku, Defne, группа «Дышать», Игнат Изотов, Ванфи, redless, Kamilluna, «Дожди июля» и Йоло. За пультом также будет работать DJ Сулейман. Имя хэдлайнера организаторы пока держат в секрете. Все выступающие — артисты из Татарстана и диджеи. Ранее мэрия уже объявляла о проведении выпускного и его примерной программе.