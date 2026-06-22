На общегородском выпускном в Казани выступят Beku, Defne, «Дышать» и DJ Сулейман

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Город
22 июня 2026  11:27

В Казани назвали имена артистов, которые выступят на Общегородском выпускном 25 июня. Праздник для более чем 8 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов из 200 школ города пройдет у Центра семьи «Казан» и начнется в 16:00.

Среди приглашенных исполнителей — Beku, Defne, группа «Дышать», Игнат Изотов, Ванфи, redless, Kamilluna, «Дожди июля» и Йоло. За пультом также будет работать DJ Сулейман. Имя хэдлайнера организаторы пока держат в секрете. Все выступающие — артисты из Татарстана и диджеи. Ранее мэрия уже объявляла о проведении выпускного и его примерной программе.

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На общегородском выпускном в Казани выступят Beku, Defne, «Дышать» и DJ Сулейман
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