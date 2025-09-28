На организацию Кубка мэра Казани по шахматам выделено 1,5 млн рублей

28 сентября 2025  18:15

На проведение шахматного турнира на Кубок мэра Казани из бюджета выделено 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале государственных закупок.

В перечень организационных мероприятий входит подготовка наградной атрибутики, включая переходящий кубок для чемпиона, а также награды для призеров. Для участников турнира предусмотрены 12 дипломов и 100 медалей.

Особое внимание уделено техническому обеспечению мероприятия: запланирована онлайн-трансляция турнира, фото- и видеосъемка. Для участников будут созданы необходимые условия - обеспечено проживание в гостинице и питание. Медицинское сопровождение мероприятия будет осуществляться дежурной машиной скорой помощи.

В программу мероприятия включены торжественные церемонии открытия и закрытия с участием ведущих, владеющих русским и татарским языками, и творческих коллективов. Исполнитель контракта также обеспечит компьютерное оснащение и документооборот, включая ведение протоколов и итоговых таблиц. Работы должны быть выполнены в срок до 31 декабря текущего года.

