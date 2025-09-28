На организацию Кубка мэра Казани по шахматам выделено 1,5 млн рублей

На проведение шахматного турнира на Кубок мэра Казани из бюджета выделено 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале государственных закупок.

В перечень организационных мероприятий входит подготовка наградной атрибутики, включая переходящий кубок для чемпиона, а также награды для призеров. Для участников турнира предусмотрены 12 дипломов и 100 медалей.

Особое внимание уделено техническому обеспечению мероприятия: запланирована онлайн-трансляция турнира, фото- и видеосъемка. Для участников будут созданы необходимые условия - обеспечено проживание в гостинице и питание. Медицинское сопровождение мероприятия будет осуществляться дежурной машиной скорой помощи.

В программу мероприятия включены торжественные церемонии открытия и закрытия с участием ведущих, владеющих русским и татарским языками, и творческих коллективов. Исполнитель контракта также обеспечит компьютерное оснащение и документооборот, включая ведение протоколов и итоговых таблиц. Работы должны быть выполнены в срок до 31 декабря текущего года.