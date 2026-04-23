На особо охраняемых природных территориях РТ обустроено пять экологических маршрутов

Государственный комитет Республики Татарстан по биоресурсам информирует о функционировании в регионе пяти специализированных экотроп, предназначенных для экологического туризма. Посещение данных маршрутов осуществляется только по предварительному согласованию с администрациями природных заказников, что обусловлено необходимостью сохранения уязвимых природных комплексов и обеспечения безопасности посетителей.

В заказнике «Долгая поляна» (Тетюшский район) вниманию путешественников представлены две аллеи, состоящие из 246 лиственниц, возраст которых превышает 130 лет. Согласно местным поверьям, объятие дерева способствует исполнению желания. На прилегающей Деревушенской поляне, обрывающейся к Волге, обитают занесенные в Красную книгу жуки-олени, достигающие 7,5 сантиметра в длину. Местный дендропарк выполнен в виде террас: на верхнем ярусе произрастают морозостойкие породы, на нижнем, прибрежном — теплолюбивые.

Экотропа «Путешествие в Бай Урманы», расположенная в парке имени Ивашева Буинского района, пролегает среди 150 вековых деревьев. Преобладающей породой является липа; также встречаются три сосны, две березы и одна ива. Маршрут «Прогулка по Барскому парку» в Балтасинском районе представляет собой интерактивную лабораторию под открытым небом. Тропа «Прикоснись к природе» в заказнике «Чулпан» имени А.П. Пухачева (Высокогорский район) оборудована скамейками для наблюдения за лесной флорой и звуками природы.

В Лениногорском районе функционирует экологический маршрут «По тропинкам заказника „Степной“». В ходе прогулки посетители могут ознакомиться с сосновым бором, муравьиными поселениями, совами, обладающими уникальным слухом, а также степным сурком байбаком, который находится в спячке семь месяцев в году.

В профильном ведомстве подчеркивают, что соблюдение правил поведения (отсутствие шума, мусора, костров и недопустимость вырубки) является обязательным условием посещения. Развитие и популяризация экологического туризма осуществляются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», что способствует повышению доступности и комфорта таких путешествий для всех категорий граждан. Всего на территории республики насчитывается 200 особо охраняемых природных территорий.