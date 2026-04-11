На Пасху в Татарстане за безопасностью проследят 264 сотрудника МЧС

11 апреля 2026  10:54

Пасхальные богослужения пройдут в 264 православных храмах и приходах республики. Во всех культовых объектах заранее провели профилактические визиты: с персоналом и священнослужителями отработали действия при пожаре, проверили пути эвакуации, сигнализацию, оповещение, электрооборудование и наличие средств пожаротушения.

Непосредственно в праздник дежурить будут 206 сотрудников МЧС. Общая численность привлеченной группировки составит 264 человека. Всего в регионе действует 264 церкви и прихода, где запланированы пасхальные молебны.

На Пасху в Татарстане за безопасностью проследят 264 сотрудника МЧС
