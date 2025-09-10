На производственной площадке в Зеленодольском районе произошел инцидент со смертельным исходом

В селе Осиново на территории птицеводческого комплекса «Ак Барс» зафиксирован несчастный случай, повлекший гибель человека, сообщает прокуратура РТ. По предварительной информации, в ходе проведения погрузочных работ произошло столкновение спецтехники с сотрудником частного охранного предприятия.

Погибшим оказался 75-летний работник службы безопасности. Мужчина скончался на месте от полученных травм до прибытия медиков.

Для проведения процессуальной проверки на место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа во главе с городским прокурором Зеленодольска Дмитрием Ерпелевым. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.