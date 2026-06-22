На Сабантуе в Казани молодёжь знакомилась через быстрые свидания и народные игры

20 июня на Казанском Сабантуе в посёлке Мирном работала молодёжная площадка знакомств, организованная Управлением культуры Казани и журналами «Идель — Идел». Центральным событием стали быстрые свидания, в которых участвовало около 100 человек. Также гости заполняли анкеты, размещали фото на «Кубе знакомств», участвовали в народных играх и общались у фотозоны.

По словам организаторов, желающих познакомиться парней было больше, чем девушек, а интерес проявили не только молодые, но и люди старшего поколения. Площадка объединила современные форматы с национальной культурой: работала ярмарка дизайнеров, диджей-сет и дискуссии о семье.

Зампремьера РТ Лейла Фазлеева отметила, что такие форматы становятся ответом на запрос молодёжи к живому общению. Начальник Управления культуры Казани Алия Загидуллина подчеркнула, что проект возрождает традицию знакомств на Сабантуях. Главный редактор журналов «Идель — Идел» Рамзия Галимова добавила, что через игру, музыку и культуру молодёжь может общаться естественно и с интересом.

По итогам праздника организаторы заявили, что подобные площадки могут стать регулярными на национальных праздниках Татарстана. Ранее аналогичный формат успешно протестировали на VK Fest, где Сабантуй собрал 10 тысяч человек. Там также прошла церемония бракосочетания пары, познакомившейся во «ВКонтакте».