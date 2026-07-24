Форум «РОСТКИ» в Казани примет делегацию КНР во главе с вице-губернатором Хэйлунцзяна

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Город
24 июля 2026  14:18

Китайскую делегацию на международном форуме «РОСТКИ», который пройдет в Казани с 16 по 19 августа, возглавит вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Чжан Цисян. Об этом он заявил на встрече с представителями Татарстана в Харбине.

Хэйлунцзян граничит с пятью российскими регионами и рассматривается Китаем как опорная площадка для сотрудничества с РФ. Вице-губернатор назвал Татарстан ключевым партнером и предложил расширить взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, а также наладить более тесные связи между вузами и с Иннополисом.

Глава делегации РТ, представитель МИД России в Казани Радик Вахитов напомнил о действующем межправительственном соглашении и отметил, что за последние пять лет китайские инвесторы реализовали в республике более десяти крупных проектов. Также прозвучало приглашение китайским журналистам принять участие в специальной медиасессии форума.

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