На станции метро «Аметьево» в Казани обновили переход и лестницу

news_top_970_100
Город
23 июня 2026  10:02

Специалисты МУП «Метроэлектротранс» завершили ремонтные работы на станции казанского метрополитена «Аметьево». Обновлению подверглись лестничный марш со стороны автомагистрали и пешеходный переход со стороны поселка Аметьево.

В ходе ремонта сотрудники ремонтно-строительного участка полностью обновили внутреннюю отделку: очистили и промыли стены и потолки, выполнили штукатурку и шпаклевку, затем нанесли декоративное покрытие. В организации подчеркнули, что работы провели в сжатые сроки, чтобы доставить пассажирам минимум неудобств.

news_right_column_240_400
Новости
На заводе в Зеленодольске спустили на воду буксир «Кулой»
На станции метро «Аметьево» в Казани обновили переход и лестницу
Во вторник в Татарстане ожидаются ливни, грозы и град при +24 градусах
В Казани женщина на «Калине» снесла фонарный столб
Более 51 тысячи онлайн-консультаций провели татарстанские врачи через мессенджер MAX
В столице Татарстана на реке Казанке утонул 30-летний мужчина
«Рубин» подписал 18-летнего полузащитника
Рэпер L’One выступит на Дне молодежи в «УРАМе»