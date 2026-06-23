На станции метро «Аметьево» в Казани обновили переход и лестницу

Специалисты МУП «Метроэлектротранс» завершили ремонтные работы на станции казанского метрополитена «Аметьево». Обновлению подверглись лестничный марш со стороны автомагистрали и пешеходный переход со стороны поселка Аметьево.

В ходе ремонта сотрудники ремонтно-строительного участка полностью обновили внутреннюю отделку: очистили и промыли стены и потолки, выполнили штукатурку и шпаклевку, затем нанесли декоративное покрытие. В организации подчеркнули, что работы провели в сжатые сроки, чтобы доставить пассажирам минимум неудобств.