На станции метро «Козья слобода» в Казани завершен косметический ремонт

На станции Казанского метрополитена «Козья слобода» завершены работы по косметическому ремонту. Специалисты МУП «Метроэлектротранс» провели обновление помещений кассовых залов обоих вестибюлей и пешеходных переходов.

В ходе работ были зашпаклеваны и покрашены стены и потолки в кассовых залах №1 и №2, а также в пешеходных переходах. Аналогичные работы выполнены в служебных помещениях станции: раздевалках операторов, комнатах приема пищи, комнатах досмотра и служебных коридорах.

Ремонтные работы также затронули пункт полиции, где помимо покраски стен и потолка был выровнен пол и уложена новая плитка. Обновление инфраструктуры станции направлено на создание более комфортных условий для пассажиров и сотрудников метрополитена.