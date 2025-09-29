На станции Зеленый Дол в Татарстане при переходе путей погиб мужчина

29 сентября 2025  12:00

На железнодорожной станции Зеленый Дол в Татарстане произошел смертельный инцидент. 27 сентября 54-летний местный житель погиб в результате наезда поезда при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте.

По предварительной информации, машинист предпринял экстренные меры для предотвращения наезда, однако избежать трагедии не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Казанским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России иницирована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

