На территориях опережающего развития Татарстана запустят 5 новых производств

Республика
2 октября 2025  16:47

На территориях опережающего развития (ТОР) Татарстана планируется реализация пяти новых инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 1 миллиарда рублей. Решение было принято на заседании комиссии под председательством вице-премьера - министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова.

В Менделеевске разместятся три производства: завод строительных металлоконструкций (350 млн рублей), предприятие по выпуску алюминиевых профилей (315 млн рублей) и производство грузовых электромобилей (8 млн рублей). В Набережных Челнах будет организовано производство сварных балок, а в Зеленодольске - высокотехнологичное пищевое предприятие с инвестициями 280 млн рублей.

Совокупный эффект от реализации проектов составит 183 новых рабочих места. На сегодняшний день в пяти ТОРах Татарстана зарегистрировано 146 резидентов, которые создали более 26 тысяч рабочих мест и освоили инвестиции на сумму свыше 86 млрд рублей.

