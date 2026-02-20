На трассе М-5 в Татарстане из-за метели перекрыли движение для автобусов и фур

news_top_970_100
Республика
20 февраля 2026  13:10

С утра 20 февраля на федеральной автодороге М-5 «Урал» введены временные ограничения для пассажирского и грузового транспорта. Причина — резкое ухудшение погоды: сильный снегопад, метель и гололедица.

Запрет действует на участках трассы, проходящих через Татарстан, Башкортостан и Оренбургскую область. Решение принято для обеспечения безопасности дорожного движения.

По прогнозам синоптиков, сегодня в республике ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, обильный снег и метель с видимостью менее километра. На дорогах вероятны снежные заносы. Ограничения снимут, как только погодные условия нормализуются. Водителей просят учитывать это при планировании поездок.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане заработает горячая линия по вопросам детской агрессии и буллинга
Поездки на такси в Татарстане подорожали на 12% за год
Жители Челнов задолжали таможне 2 млн рублей за незаконно ввезенные иномарки
Муниципальный паркинг в Казани будет работать бесплатно три дня подряд
На трассе М-5 в Татарстане из-за метели перекрыли движение для автобусов и фур
В Казани пройдут лыжные соревнования в память о Герое России Сергее Ашихмине
«Что за прелесть эти сказки!»: в Казани прошла премьера новой экранизации Пушкина
«Что за прелесть эти сказки!»: в Казани прошла премьера новой экранизации Пушкина
«Теперь у тебя много сыновей, как и у меня много братьев»