Жители Челнов задолжали таможне 2 млн рублей за незаконно ввезенные иномарки

Двое автовладельцев из автограда попали под проверку Камской транспортной прокуратуры. Выяснилось, что ещё в 2021 году они ввезли в Россию Mazda и Honda, оформив их как транспорт для международных перевозок. Однако на деле машины использовались в личных целях — такая схема позволила уклониться от уплаты таможенных пошлин.

После вмешательства прокуратуры таможенный орган провёл доначисления. Один из нарушителей теперь должен более 1,1 миллиона рублей с учётом пеней, второй — порядка 900 тысяч рублей.

Автомобили у владельцев изъяты. Вернуть их можно будет только после полной уплаты начисленных сумм. Если челнинцы не погасят долг добровольно, взыскание будет производиться через суд, а иномарки могут обратить в доход государства.