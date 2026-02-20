Жители Челнов задолжали таможне 2 млн рублей за незаконно ввезенные иномарки

news_top_970_100
Республика
20 февраля 2026  13:31

Двое автовладельцев из автограда попали под проверку Камской транспортной прокуратуры. Выяснилось, что ещё в 2021 году они ввезли в Россию Mazda и Honda, оформив их как транспорт для международных перевозок. Однако на деле машины использовались в личных целях — такая схема позволила уклониться от уплаты таможенных пошлин.

После вмешательства прокуратуры таможенный орган провёл доначисления. Один из нарушителей теперь должен более 1,1 миллиона рублей с учётом пеней, второй — порядка 900 тысяч рублей.

Автомобили у владельцев изъяты. Вернуть их можно будет только после полной уплаты начисленных сумм. Если челнинцы не погасят долг добровольно, взыскание будет производиться через суд, а иномарки могут обратить в доход государства.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане заработает горячая линия по вопросам детской агрессии и буллинга
Поездки на такси в Татарстане подорожали на 12% за год
Жители Челнов задолжали таможне 2 млн рублей за незаконно ввезенные иномарки
Муниципальный паркинг в Казани будет работать бесплатно три дня подряд
На трассе М-5 в Татарстане из-за метели перекрыли движение для автобусов и фур
В Казани пройдут лыжные соревнования в память о Герое России Сергее Ашихмине
«Что за прелесть эти сказки!»: в Казани прошла премьера новой экранизации Пушкина
«Что за прелесть эти сказки!»: в Казани прошла премьера новой экранизации Пушкина
«Теперь у тебя много сыновей, как и у меня много братьев»