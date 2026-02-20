В Казани пройдут лыжные соревнования в память о Герое России Сергее Ашихмине

22 февраля в посёлке Мирный на базе лыжно-биатлонного комплекса пройдут традиционные соревнования, посвящённые памяти майора ФСБ, Героя Российской Федерации Сергея Ашихмина. Участие в чемпионате и первенстве города примут 360 спортсменов из районов Татарстана и спортивных школ Казани.

Лыжники выступят в 14 возрастных категориях. Им предстоит преодолеть дистанции 1, 3, 5 и 10 километров. Торжественное открытие начнётся в 9:00. Первыми на трассу выйдут девушки и женщины — в 10:00, затем, в 11:00, стартуют мужчины.