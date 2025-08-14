На трассе М7 в Татарстане грузовик протаранил остановившийся автомобиль

14 августа 2025  09:59

Вчера вечером, 13 августа, на 796-м километре автодороги М7 «Волга» произошло серьезное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. По предварительным данным, 38-летний водитель грузовика Iveco с полуприцепом, двигавшийся со стороны Набережных Челнов в сторону Москвы, не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся на красный сигнал светофора грузовой автомобиль Foton.

Как сообщили в ГАИ Татарстана, вероятной причиной аварии стало нарушение водителем скоростного режима и возможное переутомление. В результате столкновения водитель Iveco получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники дорожной полиции напоминают о важности соблюдения скоростного режима и необходимости делать перерывы при длительных поездках. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Красота начинается со здоровья, или Зачем женщине нужен чек-ап организма
